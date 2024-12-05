حماس تعلن موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إدارة غزة"‎

وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "الحركة وافقت على مقترح مقدم من مصر حول تشكيل الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".وأشارت إلى أن "ذلك جاء عقب لقاءات أجراها وفد من "حماس" مع ممثلين عن "" في المصرية القاهرة، في محاولة "لتحقيق الوحدة الوطنية، والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".ولم تصدر "فتح" الثاني في المباحثات، ولا الوسيط المصري، أية بيانات حول نتائج حوارات استضافتها القاهرة بين الفصائل الفلسطينية، بعد تزايد الانتقادات من فتح لمواقف "حماس" من هذه المباحثات.