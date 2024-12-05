أردوغان يبلغ غوتيريش: مرحلة جديدة تتم إدارتها في سوريا

ونقلت "رويترز" عن الرئاسة التركية، أن "أردوغان يبلغ غوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في سوريا".وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان يبلغ غوتيريش أن دمشق بحاجة للتواصل سريعا مع السوري من أجل حل سياسي".