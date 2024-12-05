الجولاني يوجه رسالة للسوداني والعراقيين

ودعا الجولاني، في تسجيل مصوّر، السوداني إلى منع تدخل قوات "الحشد الشعبي في سوريا"، محذراً من "تداعيات هذا التدخل على الأوضاع الإقليمية".وكان قد وجّه السوداني، مساء الأحد، القيادات العسكرية والأمنية بالتواجد ميدانيًّا على الحدود العراقية السورية لمتابعة التطورات الأمنية المتسارعة.وشدد السوداني، خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على أهمية التصدي لأي تهديد يمس أمن وسيادته، عادًّا أن حماية حدود البلاد تمثل أولوية قصوى للحكومة.وقال السوداني: "أمن جزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وسنواجه التحديات الأمنية بحزم".وبعد التطورات الأخيرة، أصبحت حماة الثانية التي تتقدّم إليها الفصائل المسلحة في غضون أيام، بعدما باتت حلب الواقعة شمالها بأكملها خارج سيطرة القوات السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع عام 2011.