غوتيريش يدعو إلى وقف إراقة الدماء في سوريا

وقال غوتيريش، إن "هناك حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى جميع المدنيين المحتاجين إليها في والعودة إلى عملية سياسية ترعاها الأمم لإنهاء إراقة الدماء".

وحث غوتيريش "كل من لديه نفوذ على الاضطلاع بدوره من أجل السوري الذي عانى طويلا"، وشدد على أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين.

وكانت الرئاسة التركية كشفت، الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان ابلغ غوتيريش أن مرحلة جديدة تتم إدارتها بهدوء في .