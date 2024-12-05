الطقس يجبر ليبيا على رفع حالة الاستعداد والطوارئ.. ماذا حدث؟

يأتي ذلك بالتزامن مع تجربة ليبيا السابقة الأليمة بأزمة إعصار دانيال التي قتل فيها آلاف الليبيين.وخاطب جهاز الإسعاف والطوارئ مديري مكاتبه وفروعه في منطقة طرابلس الكبرى والمنطقتين والغربية ومنطقة الجبل الغربي، برفع درجة الاستعداد القصوى.وطلب الجهاز من فروعه أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات المتوقعة يومي الخميس والجمعة المقلبين.من جانبها طلبت مديرية أمن طرابلس المواطنين بالحذر وعدم الخروج إلا للضرورة بعدما تنبأ مركز الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة تصل إلى الفيضانات خلال اليومين المقبلين..كما نوهت المديرية بضرورة الابتعاد عن مجرى الأودية وعدم السرعة بالقيادة خشية الانزلاقات أو حدوث انهيارات أرضية على جوانب الطرق، مشددة على الاستعداد لمواجهة أي تداعيات تنجم عن هطول أمطار غزيرة.أليمةولم ينس الليبيون بعد حجم المأساة التي عانوا منها جراء إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة ومدن الشرق الليبي في يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول 2023 مخلفا آلافا من الضحايا، كارثة عادية، والذي حمل معه الموت لآلاف الأسر.