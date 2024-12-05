روسيا تعلن مقتل 300 مسلح في سوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة في سوريا، مقتل نحو 300 مسلح خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضاف: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت الطائرات التابعة للقوات الفضائية والقوات السورية ضربات صاروخية وجوية على تجمعات المسلحين ومراكز قيادتهم ومخابئهم". وقال أوليغ إغناسيوك في إحاطة صحفية: "تواصل القوات الفضائية تقديم الدعم للجيش السوري في عملياته لصد العدوان في محافظات إدلب وحماة وحلب".وأضاف: "وخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت الطائرات التابعة للقوات الفضائية والقوات السورية ضربات صاروخية وجوية على تجمعات المسلحين ومراكز قيادتهم ومخابئهم".

وتابع إغناسيوك "تم على ما لا يقل عن 300 إرهابي، وتدمير 9 أنظمة صواريخ متعددة الإطلاقات، و7 دبابات، و28 مركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مركز قيادة ومستودع ذخيرة ومستودع طائرات مسيرة".