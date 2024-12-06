اعتقال لاجئ عراقي خطط لهجوم إرهابي في ألمانيا

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة "فيلت" بالإشارة إلى معلوماتها الخاصة، حيث تابعت أن مواطنا عراقيا يبلغ من العمر 37 عاما (لم يذكر اسمه بسبب قانون حماية البيانات الشخصية بألمانيا) تم احتجازه، 4 ديسمبر، في نزل لطالبي اللجوء.ويزعم أنه زار أحد أسواق عيد الميلاد في والتقط صورا "كجزء من عمله الاستخباراتي"، وكإجراء احترازي، قررت اعتقال الرجل.وكما ذكرت القناة التلفزيونية، فقد لفت المشتبه به أنظار ضباط إنفاذ القانون، لأنه تحدث بشكل إيجابي عن أنشطة الجماعة الإرهابية "الدولة الإسلامية" (داعش) على شبكات التواصل الاجتماعي.وقد تلقت ألمانيا معلومات عن نشاط مشبوه للاجئ على شبكات التواصل الاجتماعي من جهاز استخبارات أجنبي، ويشار إلى أنه أجرى اتصالات مع أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذكر أيضا، على وسائل التواصل، إمكانية قيادة السيارة وسط حشد من الناس في سوق عيد الميلاد. وسبق أن وقعت مقل هذه الهجمات الإرهابية في ألمانيا.وبحسب القناة التلفزيونية، فقد وصل المشتبه به إلى ألمانيا مطلع عام 2023 وطلب اللجوء. وبعد إلقاء القبض عليه، بدأت عملية ترحيله، فيما أوضحت القناة أن التشريع الألماني يسمح بترحيل اللاجئين إذا كان هناك شك معقول في أنهم قد يشكلون تهديدا إرهابيا. ولم تقدم السلطات الألمانية بعد تقريرا رسميا عن هذه القضية.وقد تم اعتقال عدة أشخاص في ألمانيا، خلال الأيام الأخيرة، للاشتباه في قيامهم بالتحضير لمثل هذه الجرائم. حيث تم اعتقال صبي يبلغ من العمر 17 عاما، بمدينة إلمشورن (ولاية شليسفيغ الفيدرالية) بشمال البلاد، للاشتباه بقيامه بالتحضير لهجوم إرهابي كبير عشية عيد الميلاد.وفي 26 نوفمبر الماضي تم اعتقال مراهق أيضا في ولاية راينلاند بالاتينات الفيدرالية، وبسحب المحققين، فإن المشتبه به خطط لتنفيذ هجوم باستخدام عبوة ناسفة "لأسباب إسلامية".