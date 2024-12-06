Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن مقتل 300 مسلح في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

هجوم "إسرائيلي" يخرج معابر حدودية بين سوريا ولبنان عن الخدمة

دوليات

2024-12-06 | 05:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هجوم &quot;إسرائيلي&quot; يخرج معابر حدودية بين سوريا ولبنان عن الخدمة
المصدر:
الجزيرة نت
1,306 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان خرج عن الخدمة فجر الجمعة، إثر غارات "إسرائيلية" استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة الحدودية.

وأسفر الهجوم عن أضرار كبيرة في الجسر الرابط بين الجانبين اللبناني والسوري، إضافة إلى تضرر بعض المنشآت في المعبر، مما أدى إلى إغلاق الطريق الحيوي بين البلدين.

وأكد وزير النقل اللبناني علي حمية، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت معبرين حدوديين، هما معبر العريضة في شمال لبنان ومعبر جوسيه في شرق لبنان. وقال حمية إن الغارات أسفرت عن أضرار جسيمة في البنية التحتية للمعابر، أفضت إلى توقف حركة العبور عبر هذه النقاط.

ويعد المعبران من الممرات الأساسية المؤدية إلى محافظة حمص السورية التي تشهد مواجهات بين قوات نظام بشار الأسد و"المعارضة السورية المسلحة"، وذلك ما يزيد من أهمية هذه المعابر في سياق الحرب الدائرة.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارة على معبر العريضة أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من الجسر وتضرر العديد من المنشآت في المعبر، في حين تعرض معبر جوسيه لضرر مماثل. وقد أغلقت هذه المعابر مرات عدة في الأسابيع الماضية نتيجة الهجمات الإسرائيلية، وتعطلت حركة النقل بين البلدين.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم "الجيش الإسرائيلي"، أفيخاي أدرعي، أن الغارات التي شنها الجيش فجر اليوم استهدفت مراكز وبنية تحتية لنقل الأسلحة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأوضح أدرعي أن هذه الغارات كانت جزءا من الجهود الإسرائيلية لاستهداف ما سماه "قدرات الوحدة 4400″، وهي الوحدة المسؤولة عن تسليح حزب الله ونقل الأسلحة الخاصة به، والتي تعدّ "تهديدا لأمن إسرائيل"، وفق تعبيره.
 
وأفادت تقارير بأن "الجيش الإسرائيلي" شن غارات إضافية استهدفت محاور نقل وسائل قتالية ومرافق إستراتيجية أخرى تابعة للجيش السوري، كانت تُستخدم في نقل الأسلحة لحزب الله. وأكد الجيش أن هذه الهجمات تأتي في إطار جهوده المتواصلة لإضعاف قدرات حزب الله العسكرية ومنع أي تهديد قد يستهدف الجبهة الداخلية أو القوات الإسرائيلية.

وتعرض معبر العريضة في السابق لدمار كبير خلال الحرب الأخيرة على لبنان، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة أدت إلى تدمير الجسر بالكامل. وبعد إعادة تأهيل الجسر على نطاق واسع لإعادة فتحه وتسهيل عبوره، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية الجسر مرة أخرى، فأغلق الطريق مجددا.

انتهاك الاتفاق
ويأتي الهجوم على المعابر الحدودية في وقت لا يزال فيه اتفاق وقف إطلاق النار هشا، فقد سجلت تقارير ميدانية نحو 141 انتهاكًا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ بدء الاتفاق في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وشملت هذه الانتهاكات القصف المدفعي والغارات الجوية وتحليق الطائرات الحربية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى إطلاق نيران الرشاشات والتوغلات على طول الحدود.

وردا على هجمات "إسرائيل"، نفذ حزب الله قصفا صاروخيا في منطقة رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق.

وأدى العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان منذ سبتمبر/أيلول الماضي إلى سقوط أكثر من 4 آلاف و47 قتيلا وإصابة نحو 16 ألفا و643 شخصا، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح حوالي 1.4 مليون شخص، معظمهم في مناطق الجنوب والشمال اللبناني.

ويشير مراقبون إلى أن الوضع الإنساني في لبنان يزداد سوءا مع كل جولة من العنف المتجدد، مما يزيد من الضغوط على الحكومة واللاجئين والنازحين في المناطق الحدودية.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

هجوم "إسرائيلي"

يخرج معابر حدودية بين سوريا ولبنان عن الخدمة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
أبراج 2025 - الجزء الأول | 2025
07:30 | 2024-12-06
Play
أبراج 2025 - الجزء الأول | 2025
07:30 | 2024-12-06
علناً
Play
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Play
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
Play
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-05
Play
نشرة ٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-05
Play
05-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-05
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
أبراج 2025 - الجزء الأول | 2025
07:30 | 2024-12-06
Play
أبراج 2025 - الجزء الأول | 2025
07:30 | 2024-12-06
علناً
Play
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Play
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
Play
الممثل الكوميدي اياد العتابي - الحلقة ٣٤ | season 3
14:30 | 2024-12-05
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-05
Play
نشرة ٥ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-05
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
05-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-05
Play
05-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-05
Morning Live
Play
Morning Live
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
Play
في اليوم العالمي للتطوع ...دور التطوع في بناء المجتمعات - حلقة ١٧٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
Play
الديوانية قضاء الشامية - الحلقة ١٦٧ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-05
بعد التحري
Play
بعد التحري
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
Play
حقل القيارة النفطي.. عقود يشوبها الفساد وتصدير يطاله التهريب - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-04
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
Play
المالكي يشهر سيوف بغداد في دمشق - حلقة ٤٣ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
Play
حقق حلمك 4-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-04
اخترنا لك
مسؤول إيراني لـ"رويترز": إيران والعراق يدرسان مشاريع دفاعية مشتركة
06:35 | 2024-12-06
الجيش السوري ينسحب من الحدود العراقية نحو دمشق.. ماذا يجري؟
05:40 | 2024-12-06
اعتقال لاجئ عراقي خطط لهجوم إرهابي في ألمانيا
04:09 | 2024-12-06
الجيش السوري ينسحب من الرقة ومخاوف من زحف "داعش"
00:49 | 2024-12-06
روسيا تعلن مقتل 300 مسلح في سوريا
16:44 | 2024-12-05
​دمشق تعلن: الجيش يخوض معركة شرسة
15:39 | 2024-12-05
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.