الجيش السوري ينسحب من الحدود العراقية نحو دمشق.. ماذا يجري؟

وذكر المرصد، أن قوات النظام السوري بدأت بسحب عدد من وحداتها العسكرية المتمركزة في مناطق بدير الزور باتجاه دمشق، وتركزت عمليات الانسحاب داخل دير الزور، وفي الميادين، والقورية، وبعض النقاط المنتشرة على السرير النهري في منطقة البوكمال وفي ذاتها".ووفقاً لمصادر المرصد، فإنه ومع هذه التحركات، وصلت تعزيزات عسكرية من الفصائل المدعومة من إيران وعلى رأسها "الحرس الثوري الإيراني" وفصائل مرتبطة به، تقدر بعشرات العناصر من الجنسية السورية، إلى البوكمال، التي تعد نقطة استراتيجية عند الحدود السورية – العراقية.