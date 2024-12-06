وقال المسؤول الإيراني في تصريحاتٍ لـ"رويترز" إنّ "طهران تقدم معلومات استخبارية ودعماً يتعلق بالأقمار الاصطناعية إلى سوريا"، لافتا الى ان طهران اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين ونشر قوات لها في سوريا.كما لفت إلى أنّ "من المرجح أن تحتاج طهران إلى إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا، كاشفا أنّ والعراق يدرسان مشاريع دفاعية مشتركة عبر المقاومة وحتى الجيوش النظامية.وأضاف المسؤول الإيراني الكبير أنّ "القرار متروكٌ لسوريا وروسيا لتكثيف الضربات خلال المرحلة الراهنة".