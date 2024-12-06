مؤشر أسعار الغذاء العالمي يقفز لأعلى مستوى في 19 شهرا

وزاد مؤشر الأسعار لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم (فاو)، الذي يتابع السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، إلى 127.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني من 126.9 نقطة معدلة في أكتوبر/تشرين .وهذا هو أعلى مستوى في 19 شهرا بزيادة 5.7% عن العام الماضي.وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية 7.5% فوق المستويات التي سجلها قبل شهر، و32% فوق المستويات التي سجلها قبل عام، نتيجة مخاوف من انخفاض إنتاج زيت النخيل عن المتوقع بسبب هطول أمطار غزيرة في .وصعدت أسعار زيت الصويا مع ارتفاع الطلب على وارداته، كما زاد سعر زيوت بذور اللفت ودوار الشمس.وانخفضت مؤشرات أسعار المواد الغذائية الأخرى.تراجع أسعار الحبوبهبطت أسعار الحبوب 2.7% مقارنة مع أكتوبر/تشرين بفضل تراجع أسعار القمح والأرز.ونزل السكر 2.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين مع بدء عملية الإنتاج في الهند وتايلاند وانحسار المخاوف بشأن توقعات المحاصيل في البرازيل.فاو تخفض توقعات إنتاج الحبوبوفي تقرير منفصل، خفضت "فاو" توقعاتها للإنتاج للحبوب للعام الجاري من 2.848 مليار طن إلى 2.841 مليار طن، بانخفاض 0.6% عن العام الماضي ولكنه لا يزال أكبر إنتاج على الإطلاق.ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام للحبوب 0.6% إلى 2.859 مليار طن في 2024-2025 نتيجة للاستهلاك المتزايد.نتيجة لذلك، تتوقع "فاو" انخفاض نسبة مخزونات الحبوب إلى الاستخدام إلى 30.1% عند نهاية موسم 2025 من 30.8% في موسم 2023-2024، لكنها تظل تشير إلى "مستوى مريح من المعروض العالمي".