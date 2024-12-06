وسائل إعلام: "قسد" تسيطر على دير الزور

وقالت ثلاثة مصادر سورية لـ”رويترز”، اليوم الجمعة، إن "قوات سوريا الديمقراطية استولت على دير الزور بشرق سوريا"، وهي الثالثة التي تخرج عن سيطرة الرئيس بشار الأسد في غضون أسبوع.وقال مصدران أمنيان مقرهما في شرق سوريا: إن "التحالف المعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية سيطر بالكامل على دير الزور بحلول ظهر اليوم الجمعة".وفي وقت لاحق، قال مصدران عسكريان سوريان اليوم: “إن معبر البوكمال الحدودي مع يسقط بالفعل في أيدي قوات سوريا الديمقراطية”.وجاء تقدم “قوات سوريا الديمقراطية” في الوقت الذي هاجمت فيه "فصائل المعارضة السورية" حمص بوسط سوريا اليوم .وكانت "المعارضة السورية" سيطرت بالفعل على حلب الشمالية الأسبوع الماضي ومدينة حماة في وقت سابق من هذا الأسبوع.