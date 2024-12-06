هل اقتربت إيران من القنبلة النووية.. وكالة الطاقة الذرية تكشف

وأضاف التقرير الذي قدمته الوكالة للطاقة الذرية إلى الأعضاء واطلعت عليه الأعضاء، أن الوكالة التابعة للأمم "تأكدت أمس الخميس من أن بدأت في ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 20% بدلا من خمسة بالمئة السابقة في سلسلتين مترابطتين من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) في فوردو التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو ما يقرب من نحو 90% اللازمة لصنع أسلحة.وأظهر التقرير أن هذا يعني أن وتيرة تخصيب لليورانيوم إلى 60% ستزداد زيادة كبيرة، إلى معدل إنتاج شهري على 34 كيلوغراما في فوردو وحدها.وفي وقت سابق، أظهر تقرير ربع سنوي للوكالة الشهر الماضي أن معدل إنتاج الإجمالي عند هذا المستوى في موقعين بما في ذلك فوردو بلغ نحو ستة كيلوجرامات شهريا.والشهر الماضي، لوح خرازي، المرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، بأن طهران لا ترى صعوبة في تغيير عقيدتها النووية حال وجود خطر وجودي.وأضاف خرازي أنه من الممكن أيضا "تغيير عقيدة النووية إذا واجهت الأمة تهديدا وجوديا"، وتابع" نحن الآن نملك القدرات الفنية اللازمة لإنتاج السلاح النووي، وفتوى قائد الثورة هي فقط ما يمنع ذلك".وصدرت فتوى تحريم صناعة، واستخدام الأسلحة النووية من قبل المرشد الأعلى خامنئي عام 2003، وبعد عامين أعلنتها الحكومة الإيرانية في بيان رسمي في اجتماع الوكالة للطاقة الذرية في فيينا.وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا نواب إيرانيون لإعادة النظر في العقيدة النووية السلمية، لمواجهة التهديدات الإسرائيلية لطهران.