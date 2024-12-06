الدفاع السورية تنفي الانسحاب من محيط حمص وريفها

وذكرت الوزارة في بيان: أنه "لاصحة للأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام والصفحات التابعة للتنظيمات الارهابية حول أي انسحاب لأية من قواتنا المسلحة الموجودة في محيط وريفها".واكدت الوزارة، أن" القوات المسلحة في كامل الجاهزية والاستعداد لتنفيذ واجباتها والتصدي لأي هجوم ارهابي".