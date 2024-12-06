دعوات مصرية اردنية لبشار الأسد تحثه على مغادرة سوريا

وِأشار مسؤولون أمنيون سوريون وعربا وفق وول ستريت جورنال أن بشار الأسد حث تركيا على التدخل لوقف المعارضة.ولفتت الصحفية وفق المسؤولين إلى أن الأسد سعى للحصول على أسلحة ومساعدة استخباراتية من دول عربية لكن طلبه رفض حتى الآن.وكان موقع بلومبيرغ الأميركي نقل عن مصدر مقرب من الكرملين تأكيده أنه لا خطة لدى روسيا لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد، في ظل تسارع سيطرة قوات المعارضة السورية المسلحة على مناطق واسعة في البلاد.وأضاف الروسي أن بلاده "لا تتوقع أي خطة لإنقاذ الأسد ما دام السوري يترك مواقعه".ويأتي ذلك بعد قليل من مطالبة السفارة الروسية في دمشق الرعايا الروس بمغادرة البلاد على خلفية تفاقم الوضع. وقال بيان للسفارة إنها ستواصل عملها كالمعتاد.وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن استقرار الوضع في سوريا ليس بالأمر السهل، ووصف ما يجري بأنه "لعبة معقدة" يشارك فيها عدد كبير من الأطراف.ومنذ 27 تشرين الثاني الماضي تخوض قوات المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام، وفي 29 من الشهر ذاته دخلت مدينة حلب، وفي اليوم التالي بسطت سيطرتها على محافظة إدلب، قبل أن تسيطر الخميس على مدينة حماة.فيما كشف الكاتب والصحفي البريطاني السوري المقيم في لندن غسان إبراهيم، عن مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته من سوريا.من جهة أخرى أوضح إبراهيم، أن ضباط وعناصر من السوري يتركون مهامهم في حمص ودمشق ويعودون لقراهم في الساحل السوري.وبعد سيطرتها على كامل محافظة إدلب ومدينتي حلب وحماة، تتقدم قوات المعارضة في محافظتي حمص ودرعا، في حين تمكنت فصائل مسلحة محلية من السيطرة على مقار عسكرية وأمنية وحكومية في محافظة السويداء.جاء ذلك بالتوازي مع سقوط محافظة دير الزور وانسحاب قوات النظام منها وتسليمها لقوات سوريا الديموقراطية المعروفة باسم "قسد".