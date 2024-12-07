تعليق اردني حول مطالبة بشار الأسد "بمغادرة سوريا"

وقالت السفارة أن الادعاء بأن المسؤولين الأردنيين حثوا الرئيس السوري بشار على مغادرة بلاده وتشكيل حكومة في المنفى هو ادعاء لا أساس له من وكاذب تماماً.وأضافت: "نحن نأسف لأن مثل هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تنشر معلومات غير مؤكدة ومضللة من دون التحقق المناسب من الحقائق".وأشارت الى أن "صحيفة وول ستريت جورنال لم تتواصل معنا للتحقق من هذا الادعاء، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً للمعايير الصحافية".وجدد التأكيد: "نحن نرفض هذا الافتراء بشكل قاطع ونطالب صحيفة وول ستريت جورنال بإصدار تصحيح على الفور".وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر ان المسؤولين في الأردن ومصر حثوا بشار على مغادرة وتشكيل حكومة منفى مع استمرار زحف المسلحين وتساقط المدن السورية تباعا.