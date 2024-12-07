بعد تقرير "نيويورك تايمز".. إيران تكشف حقيقة إخلاء سفارتها في دمشق

وقال بقائي في إفادة صحيفة: "الادعاءات المتعلقة بإخلاء سفارة إيران في دمشق غير صحيحة، والسفارة ما زالت فعّالة وتواصل أنشطتها المعتادة".وجاء النفي الإيراني عقب صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تذكرها أن إيران "بدأت إخلاء قواتها العسكرية وموظفي سفارتها في دمشق والمواطنين المدنيين من الأراضي السورية".وقالت الصحيفة: "شرعت إيران يوم في إجلاء قيادتها العسكرية وعناصرها من سوريا، حيث تم إجلاء ضباط رفيعي المستوى من قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان والعراق، كما يتم إجلاء عناصر الحرس الثوري وبعض موظفي السفارة وعائلاتهم والمدنيين الإيرانيين".وحسب الصحيفة فإن "عمليات الإجلاء تمت بشكل جزئي عن طريق الرحلات إلى طهران، وعبر طرق برية إلى لبنان، والعراق، وميناء اللاذقية السوري".وتتعرض سوريا منذ 27 نوفمبر الماضي لهجمات من تنظيمات مدعومة من دول أجنبية تستخدم أحدث الأسلحة من مسيرات ومعدات عسكرية، تمكنت من الدخول إلى مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية ومدينة حماة وبعض البلدات في ريف حمص وسط سوريا.