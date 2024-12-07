المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟

وقال لـ نيوز، إن "أكثر من 1500 منتسب وضابط في السوري دخلوا الاراضي العراقية بعد السماح لهم بالدخول من الجانب العراقي".وبين، أن "سبب ذلك يعود إلى توتر عبر معبر القائم".