مصر توجه رسالة الى مواطنيها بخصوص السفر لسوريا

وذكرت الخارجية المصرية في بيان السبت، أن تحذيراتها تأتي "على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية".ودعت الخارجية، المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق.وشكلت الخارجية المصرية، بحسب البيان، خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة، داعية جميع المصريين والمتواجدين في إلى سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والاطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم.وأعلنت تخصيص السفارة المصرية في دمشق أرقاما للتواصل معها.وفي سياق متصل، تبذل جهودا حثيثة لمحاولة وقف التصعيد في . وأمس أجرى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، مباحثات هاتفيا مع رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق الدكتور فؤاد حسين، ومع "جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى .كما أجرى عبدالعاطي الأسبوع الماضي، اتصالات مع نظرائه في وتركيا وإيران والإمارات وروسيا وأمريكا، لبحث التطورات في .وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة على أراضيها، وذلك بحسب تصريح المتحدث الرسمي باسم المصرية.وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل الشعب السوري.