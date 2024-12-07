روسيا: اتفاق ثلاثي على إيقاف العمليات العسكرية في سوريا

ونقلت الانباء السورية عن وزير الخارجية الروسي، إن "روسيا وإيران وتركيا اتفقت على إيقاف العمليات العسكرية في وسنتخذ خطوات على الأرض".وكانت السورية، قد نفت اليوم السبت، انسحاب القوات المسلحة الموجودة في ريف دمشق.