ترامب بشأن احداث سوريا: ليست معركتنا فدعوها كما هي

وقال في تصريحات صحفية: انه "يجب ألا تكون للولايات أي صلة بالصراع في سوريا"، لافتا الى ان "سوريا في حالة فوضى، وهي ليست صديقتنا".واضاف ترامب: ان "المعركة ليست معركتنا فدعوها كما هي ولا تتدخلوا"، في الوقت نفسه الى ان "روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في سوريا، بسبب انشغالها في أوكرانيا".