المبعوث الأممي بشأن أوضاع سوريا: تتغير كل دقيقة

اعتبر الأممي الخاص إلى غير بيدرسون، السبت، أن الأوضاع في البلاد تتغير كل دقيقة.

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وقال بيدرسون، إن "الأوضاع في تتغير كل دقيقة، و أكرر دعوتي للهدوء في وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين".

ودعا إلى "محادثات سياسية فورية في جنيف لتطبيق القرار الدولي 2254"، مؤكدة "الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في لم تكن ملحة بقدر ما هي عليه الآن".

وتشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.