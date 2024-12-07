بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب 2025.. من هي آية دحان؟

الحدث شهد مشاركة واسعة من ممثلات العربية، حيث برزت آية بفضل حضورها المميز وجمالها الأصيل، ما جعل اسمها يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث فور فوزها."آية" وُلدت في من يونيو/ حزيران 1995، وتبلغ من العمر 29 عامًا.انتقلت إلى القاهرة في عام 2016 لاستكمال دراستها الجامعية، حيث التحقت بكلية الحقوق في جامعة القاهرة.بفضل شخصيتها وملامحها الشرقية المميزة، حظيت بشهرة واسعة التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 15 ألف شخص على حسابها بموقع "فيسبوك".آية تهتم بنشر صورها وأخبارها اليومية، مما عزز ارتباطها بجمهورها.عبرت عن سعادتها الكبيرة بالتتويج عبر منشور على حسابها الشخصي، واصفة لحظة تكريمها من قبل السلطانة الماليزية بأنها واحدة من أجمل لحظات حياتها.وأكدت أن اللقب يمثل مصدر فخر وإلهام يدفعها لمواصلة تحقيق طموحاتها وأهدافها المستقبلية. كما توجهت بالشكر لداعميها.