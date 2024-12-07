هولندا.. 30 مفقودا نتيجة انفجار قوي بمبنى سكني

وافادت المصادر باصابة 4 اشخاص وأن نحو عشرين شخصا في المفقودين بعدما أدى انفجار إلى اندلاع حريق بمبنى سكني من ثلاثة طوابق في لاهاي.وكتبت الإطفاء عبر منصة أكس أن المبنى انهار بشكل جزئي عقب الانفجار ودمر الانفجار والحريق الناتج عنه خمس شقق.ولم يتضح بعد سبب الكارثة، لكن قالت إنها تبحث عن سيارة شوهدت وهي تغادر موقع الحادث.وقالت إنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى.وسمع سكان حي مارياهوف بشمال شرق لاهاي دويا وصراخا قبل الفجر. وقالت واحدة من سكان المنطقة لوسائل الإعلام المحلية إنها اعتقدت أن زلزالا قد وقع.ونشرت السلطات الهولندية فريق بحث وإنقاذ في مكان الحادث، مزودا بأربعة كلاب مدربة على البحث عن ضحايا.وأعرب ديك شوف في بيان عن صدمته إزاء صور الكارثة، وقال "أفكاري مع الضحايا وكل من طالتهم الكارثة وأجهزة التي تعمل الآن في الموقع".وتحدثت العائلة المالكة الهولندية عن مشاعر مماثلة وقال الملك فيليم-أليكسندر والملكة ماكسيما في بيان "أفكارنا مع هؤلاء المتضررين في لاهاي إثر الانفجار والحريق "، بما في ذلك "الخائفون على مصير أحبائهم".