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رسائل مهمة من حائزي "نوبل" حول تنظيم الذكاء الاصطناعي
دوليات
2024-12-07 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 مشاهدة
شدد الحائزان لجائزة نوبل في الفيزياء
جيفري
هينتون والكيمياء ديميس هاسابيس اللذان فازا عن اكتشافاتهما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على ضرورة تنظيم هذه التكنولوجيا بشكل صحيح.
وقال البريطاني ديميس هاسابيس الذي كوفئ لكشفه أسرار البروتينات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في مؤتمر صحافي في ستوكهولم، "من المهم أن يتم وضع
قوانين
بشكل جيّد".
وأضاف إنّ "هذه المسألة هي الأصعب في الوقت الراهن لأن
الذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا تتغيّر بسرعة". واعتبر أنّ هذا الموضوع مرتبط بالمجتمع.
وقال "يتعلق الأمر بمعرفة الغرض الذي نريد استخدام هذه الأنظمة من أجله، وكيف نريد نشرها والتأكد من أن البشرية جمعاء تستفيد منها"، مع ضمان عدم قيام الجهات الفاعلة بإعادة استخدام هذه الأدوات لأغراض ضارة.
ودقّ البريطاني
الكندي
جيفري
هينتون
مرات
عدة ناقوس الخطر بشأن هذه
الثورة
التكنولوجية.
ورأى أنّ أحد مخاطر
الذكاء الاصطناعي
على المدى القصير يتمثل في تطوير أسلحة مستقلة فتاكة.
وأعرب عن أسفه لأن "الحكومات غير راغبة في التنظيم الذاتي عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الفتاكة المستقلة، ويجري سباق تسلح بين كبار موردي الأسلحة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا العظمى وإسرائيل".
ودعا هاسابيس إلى
قوانين
"سريعة ومرنة" من أجل فهم التطورات التكنولوجية والتكيف معها بسرعة.
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