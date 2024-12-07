رسائل مهمة من حائزي "نوبل" حول تنظيم الذكاء الاصطناعي

وقال البريطاني ديميس هاسابيس الذي كوفئ لكشفه أسرار البروتينات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في مؤتمر صحافي في ستوكهولم، "من المهم أن يتم وضع بشكل جيّد".وأضاف إنّ "هذه المسألة هي الأصعب في الوقت الراهن لأن تكنولوجيا تتغيّر بسرعة". واعتبر أنّ هذا الموضوع مرتبط بالمجتمع.وقال "يتعلق الأمر بمعرفة الغرض الذي نريد استخدام هذه الأنظمة من أجله، وكيف نريد نشرها والتأكد من أن البشرية جمعاء تستفيد منها"، مع ضمان عدم قيام الجهات الفاعلة بإعادة استخدام هذه الأدوات لأغراض ضارة.ودقّ البريطاني هينتون عدة ناقوس الخطر بشأن هذه التكنولوجية.ورأى أنّ أحد مخاطر على المدى القصير يتمثل في تطوير أسلحة مستقلة فتاكة.وأعرب عن أسفه لأن "الحكومات غير راغبة في التنظيم الذاتي عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الفتاكة المستقلة، ويجري سباق تسلح بين كبار موردي الأسلحة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا العظمى وإسرائيل".ودعا هاسابيس إلى "سريعة ومرنة" من أجل فهم التطورات التكنولوجية والتكيف معها بسرعة.