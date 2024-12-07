في الدوحة.. اجتماع يضم 8 دول لبحث تطورات سوريا

شهدت القطرية الدوحة، السبت، عقد اجتماع يضم 8 دول لبحث التطورات في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "وزراء خارجية 8 دول يبحثون في اجتماع دولي وعربي في التطورات في ميدانيا وسياسيا".

وأشارت إلى أن "اجتماع بشأن الوضع في هو من نوعه الذي يضم دول أستانا إلى جانب 5 دول عربية".



الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية بحسب قناة الجزيرة، إن "هناك تباينا في بعض المواقف بشأن التطورات الميدانية في سبق اجتماع الدوحة".

وتشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.