تعليق روسي يخص سوريا: سنحث على التفاوض

وقال لافروف، إن "موسكو ستعمل مع الحكومة والمعارضة في من أجل حثهما على التفاوض".

وأضاف أن "إيران وتركيا وروسيا اتفقت على تسهيل وقف الأعمال العدائية وسنتخذ خطوات مع المعارضة بخصوص المفاوضات".

ولفت وزير الخارجية الى أن "المبعوث الأممي إلى وعد بإشراك لاعبين دوليين مؤثرين من أجل وقف القتال بين السوري والمعارضة".

يشار الى أن تشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.