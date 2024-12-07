لبنان.. شهداء ومصابون بغارتين "إسرائيليتين"

شهدت لبنان، مساء السبت، غارتين "إسرائيليتين" جنوبي البلاد تسببت بشهداء ومصابين.

وقالت وزارة اللبنانية، إن "6 شهداء و5 مصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي البلاد".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان في تشرين 2023.