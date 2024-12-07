بيان اجتماع الدوحة بشأن سوريا.. دعوة لحل سياسي

أكد بيان لوزراء خارجية 5 دول عربية ومسار أستانا بعد اجتماع عقد في الدوحة، أن الأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي.

وجاء في البيان، "استمرار أزمة سوريا تطور خطير على البلاد والأمن الإقليمي والدولي، والأزمة السورية تستوجب السعي لحل سياسي يؤدي لوقف العمليات العسكرية".

وأضاف البيان "توافقنا على تعزيز الجهود لزيادة المساعدات للشعب السوري"، مشددا على "وقف العمليات العسكرية تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان الى أن "العملية السياسية يجب أن توقف التصعيد العسكري وسفك دماء الأبرياء، والعملية السياسية يجب أن تحفظ وحدة سوريا وسيادتها".



وتابع "العملية السياسية يجب أن تحمي سوريا من الفوضى والإرهاب"، مضيفا أن "العملية السياسية يجب أن تضمن طوعية للاجئين والنازحين السوريين".

وشهدت القطرية الدوحة، السبت، عقد اجتماع يضم 8 دول بينها لبحث التطورات في سوريا.

وتشهد سوريا منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.