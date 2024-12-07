مرصد سوري: الفصائل المسلحة دخلت الى حمص

وذكر المرصد أن "الفصائل المسلحة دخلت حمص، وسيطرت على بعض أحيائها، بعد انسحاب القوات الأمنية والجيش من آخر مواقعهم فيها".





الى ذلك، صرح مصدر بالجيش السوري أن "قافلة كبيرة من قوافل انسحبت من حمص ووصلت إلى القصير جنوب المدينة".



بدوره كشف ضابط كبير بحسب "رويترز"، أن "قادة بالجيش والأمن غادروا مطار الشعيرات في حمص على متن طائرات هليكوبتر باتجاه الساحل". وأضاف مدير المرصد رامي عبد بحسب "فرانس برس"، أن "مئات السجناء خرجوا من سجن حمص المركزي إثر ذلك".الى ذلك، صرح مصدر بالجيش السوري أن "قافلة كبيرة من قوافل انسحبت من حمص ووصلت إلى القصير جنوب المدينة".بدوره كشف ضابط كبير بحسب "رويترز"، أن "قادة بالجيش والأمن غادروا مطار الشعيرات في حمص على متن طائرات هليكوبتر باتجاه الساحل".