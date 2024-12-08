بشار الاسد يغادر سوريا.. "ترقبوا البيان رقم واحد"

فيما ذكرت وسائل اعلامية انه "بعد دخول ما تسمى الفصائل المعارضة السورية الى دمشق، تم السيطرة بشكل كامل على التلفزيون السوري".وتابعت ان "المعارضة اعلنت انها ستبث البيان رقم واحد للشعب السوري عبر التلفزيون الرسمي".