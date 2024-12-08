فوضى وأجواء من "القيامة" في مطار دمشق (فيديو)

وقالت إذاعة "شام إف إم" السورية المقربة من الحكومة أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع وتوقف جميع الرحلات، وذلك بعد ان أعلنت المعارضة المسلحة دخول دمشق وهروب واسقاط النظام.واظهر مقطع تابعته نيوز، حالة من في مطار دمشق، وركض المواطنين بشكل عشوائي دون معرفة اين وجهتهم خصوصا مع توقف الرحلات، في اشبه ما يكون بحالة الناس يوم القيامة حيث يفر الجميع من الجميع.