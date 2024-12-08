الجولاني: سوريا الجديدة ستكون دولة قانون يضمن الكرامة والعدالة

نيوز - دوليات



أحمد الشرع الجولاني "القائد العام للعمليات العسكرية في سوريا"، اليوم الأحد، في رسالة لمقاتلي المعارضة المسلحة، بالحفاظ على مؤسسات الدولة، بعد إسقاط النظام السوري.



وقال الشرع في رسالته بعد سقوط النظام، "لنكمل معًا رسم صورة النصر لأعظم ثورة بالتاريخ . احفظوا مؤسسات فهي للشعب السوري العظيم".



وأضاف: "تضرعوا لله شاكرين وادخلوا دمشق متواضعين. الجديدة ستكون قانون يضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تعكس طموحات الشعب".

وقال الشرع في رسالته بعد سقوط النظام، "لنكمل معًا رسم صورة النصر لأعظم ثورة بالتاريخ . احفظوا مؤسسات فهي للشعب السوري العظيم".وأضاف: "تضرعوا لله شاكرين وادخلوا دمشق متواضعين. الجديدة ستكون قانون يضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تعكس طموحات الشعب".