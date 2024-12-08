الكشف عن آخر حوار بين الأسد ورئيس الوزراء قبل السقوط

وأضاف الجلالي في تصريحات لأحد القنوات أنه لا معلومات لديه عن مكان الرئيس بشار الأسد ومتى غادر، مؤكدا أنه أطلعه على ما يجرى في اتصالهما الأخير.وأشار إلى أن آخر تواصل مع الأسد كان مساء أمس السبت، وقال له "غدا نرى" في تعليقه على التطورات.وأكد الجلالي أنه قرر البقاء في البلاد كمبدأ له، لافتا الى أنه تواصل مع العمليات العسكرية.وأشار إلى أن معظم الوزراء موجودون في دمشق، وأن الحكومة ستحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم.وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.من جهتها أعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون "تحرير دمشق وإسقاط بشار الأسد".وكانت "رويترز" قد نقلت عن ضابطين في السوري قولهما إن الرئيس بشار الأسد غادر عبر مطار دمشق إلى وجهة غير معلومة فجر اليوم الأحد.