مسؤول في البنتاغون: سنبقى في الشرق السوري لضمان عدم عودة داعش

نيوز – دوليات



أكد في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، اليوم الأحد، ان القوات الأمريكية ستبقى في السوري لضمان عدم تنظيم .



ونقلت "رويترز" عن في البنتاغون: "ندعو إلى حماية المدنيين في سوريا وخصوصا الأقليات والعمل على حل سياسي شامل".



وأضاف "سنواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة المتأثرين بالأزمة لدعم احتياجاتهم الأمنية".



وأكد المسؤول في البنتاغون: "سنواصل الحفاظ على وجودنا شرقي سوريا بهدف ضمان استدامة هزيمة تنظيم الدولة".

ونقلت "رويترز" عن في البنتاغون: "ندعو إلى حماية المدنيين في سوريا وخصوصا الأقليات والعمل على حل سياسي شامل".وأضاف "سنواصل التشاور مع الشركاء بالمنطقة المتأثرين بالأزمة لدعم احتياجاتهم الأمنية".وأكد المسؤول في البنتاغون: "سنواصل الحفاظ على وجودنا شرقي سوريا بهدف ضمان استدامة هزيمة تنظيم الدولة".