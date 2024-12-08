نقل موظفيها إلى لبنان.. العراق يخلي سفارته في سوريا

نيوز – دوليات



أعلن العراق، اليوم الأحد، إخلاء سفارته في سوريا، ونقل موظفيها إلى لبنان بعد ساعات من إطاحة "مقاتلين من المعارضة" بالرئيس بشار الأسد وإعلانهم السيطرة على .





وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية تعليق الخدمات الجوية بين والعاصمة اللبنانية بيروت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.

وبحسب "رويترز"، فان نقل موظفي سفارته إلى لبنان بعد ساعات من إطاحة "المعارضة" بالأسد وإعلانهم السيطرة على .وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية الوطنية تعليق الخدمات الجوية بين والعاصمة اللبنانية بيروت بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.