روسيا: الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد

وأكدت الخارجية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الدولي بالإجماع".وذكرت، أن "القواعد العسكرية في في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".