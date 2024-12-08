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مفوضية اللاجئين في الأردن توجه تحذيرا للسوريين
دوليات
2024-12-08 | 08:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,356 مشاهدة
وجهت
مفوضية
الأمم
المتحدة
لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن، اليوم الاحد، تحذيرا للاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم في الوقت الراهن، بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.
وقالت
المفوضية
في بيان رسمي إنها "لا تشجع ولا تسهل
عودة
اللاجئين السوريين إلى بلدهم في الوقت الحالي".
وأضافت أن "الأوضاع الحالية في
سوريا
غير مناسبة لعودتهم الآمنة، مؤكدة أن ما يُقال عن تقليص أو قطع المساعدات بهدف إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدهم غير صحيح".
وأشارت
المفوضية
إلى أن "طواقمها بذلت خلال العامين الماضيين جهودا كبيرة لتأمين التمويل للبرامج، رغم أنها كانت أقل من السنوات السابقة".
وشددت
المفوضية
على "موقفها الراسخ بشأن
عودة
اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت"، موضحة أن "هذا الموقف يعتمد على حقيقة أن الأوضاع في
سوريا
لا تزال غير مناسبة لعودتهم الآمنة، وأن قرار العودة إلى بلدهم هو قرار طوعي تماما".
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