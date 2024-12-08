مفوضية اللاجئين في الأردن توجه تحذيرا للسوريين

وقالت في بيان رسمي إنها "لا تشجع ولا تسهل اللاجئين السوريين إلى بلدهم في الوقت الحالي".وأضافت أن "الأوضاع الحالية في غير مناسبة لعودتهم الآمنة، مؤكدة أن ما يُقال عن تقليص أو قطع المساعدات بهدف إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدهم غير صحيح".وأشارت إلى أن "طواقمها بذلت خلال العامين الماضيين جهودا كبيرة لتأمين التمويل للبرامج، رغم أنها كانت أقل من السنوات السابقة".وشددت على "موقفها الراسخ بشأن اللاجئين السوريين إلى بلدهم في هذا الوقت"، موضحة أن "هذا الموقف يعتمد على حقيقة أن الأوضاع في لا تزال غير مناسبة لعودتهم الآمنة، وأن قرار العودة إلى بلدهم هو قرار طوعي تماما".