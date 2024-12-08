الأمم المتحدة: الوقت مناسب لعملية انتقالية في سوريا

وأكد بيدرسون أن "مشاركة هيئة تحرير الشام، المدرجة على قائمة الإرهاب، في المرحلة الانتقالية في "يشكل تحديا ولا يزال عملا قيد التنفيذ".وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، دعا بيدرسون إلى "الهدوء وتجنب إراقة الدماء في سوريا".وطالب المبعوث الخاص جميع الأطراف المسلحة في "الحفاظ على والنظام وحماية المؤسسات العامة".وأكد بيدرسون أن "الوضع في يتغير كل دقيقة"، ودعا لـ"الهدوء وتجنب سفك الدماء"، ولمحادثات في جنيف لتنفيذ قرار الأمم رقم "2254".وصدر القرار رقم "2254" عن مجلس الدولي التابع للأمم بتاريخ 18 كانون 2015، وينص على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد.وفي رده على سؤال بشأن مكان بشار الأسد الذي غادر فجر الأحد، قال بيدرسون: "ليست لدي أي معلومات".