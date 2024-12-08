رسالة إسرائيلية تحذيرية عاجلة الى السوريين

نيوز – دولي

وجه الإسرائيلي، اليوم الاحد، رسالة تحذيرية الى السوريين.

وقال المتحدث باسم أفيخاي أدرعي، "تحذير عاجل الى السكان في جنوب في والبلدات التالية:

أوفانية

القنيطرة

الحميدية

الصمدانية

القحطانية

وتابع "القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم"، موضحا "من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".