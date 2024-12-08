طهران تدين الهجوم على سفارتها في دمشق

وقال المتحدث باسم الخارجية بقائي: "ندين هذه الخطوة، إن حماية أمن المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية مبدأ أساسي في الدولي يجب احترامه".وأضاف بقائي أن "إيران تدعو إلى منع تكرار مثل هذه الهجمات، وطهران على اتصال بجميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالأحداث في سوريا".وفي وقت سابق، اقتحم محتجون سوريون السفارة وقاموا بنهبها وتمزيق اللافتات وتحطيم محتوياتها، بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق وسقوط نظام بشار .وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون "تحرير دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق.