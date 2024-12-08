البيت الأبيض يعلن: بايدن سيجتمع لبحث وضع سوريا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس سيجتمع لبحث وضع .





وقال البيت الأبيض، إن "بايدن سيجتمع مع فريق القومي الأميركي لبحث الوضع في سوريا".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون الرسمي السوري صباح يوم (8 كانون الأول 2024) "تحرير دمشق وإسقاط رئيس النظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما توجه إلى جهة غير معروفة.