ترامب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من "الناتو"

وقال عندما سئل عما إذا كانت الولايات ستبقى في حلف شمال الأطلسي بعد توليه منصبه في كانون الثاني القادم: "إذا دفعوا فواتيرهم.. بالتأكيد".وفاز في الرئاسية التي أجريت في تشرين الثاني الماضي، ليصبح أول سياسي أمريكي يعود إلى البيت الأبيض منذ القرن الـ19، بعد انقطاع لأربعة أعوام، بسبب خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة البلاد عام .ومن المقرر أن يصوت المجمع الانتخابي للولايات لاختيار المرشحين وفقا لإرادة الناخبين في 17 كانون الجاري، حيث سيتوجب على الكونغرس الجديد الموافقة على نتائج التصويت في 6 كانون الثاني القادم، ثم سيتم التنصيب في 20 كانون الثاني 2025.