المفوضية الأوروبية بشأن سقوط نظام الأسد: تغيير تاريخي

وقالت أورسولا فون دير لاين، إن "انهيار ديكتاتورية الرئيس السوري المخلوع تغيير تاريخي في المنطقة".

وحذرت أنه "ليس خاليا من المخاطر"، ووعدت بـ"المساهمة في إعادة تحمي كل الأقليات"، وفق وصفها.



وأعلنت المعارضة السورية المسلحة، اليوم الأحد، عن سقوط نظام ودخول قواتها إلى دمشق، بعد أيام من معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري في مدن عدة.