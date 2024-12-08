حرائق ضخمة تلتهم المربع الأمني في دمشق

نيوز – دولي

اندلعت حرائق، مساء اليوم الأحد، في مباني مقرات أمنية في دمشق، على ما أفاد مراسلو "فرانس برس" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي أوضح أنها "ناجمة عن قصف إسرائيلي".

وشاهد مصور "فرانس برس" النيران تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية، منها المخابرات العسكرية.

وفي حي آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي.

وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في .

وقال المرصد إن "غارات إسرائيلية استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية، فرض حظر تجوال في دمشق.

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.