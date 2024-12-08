الجيش الإسرائيلي يعلن سوريا "جبهة قتال" بدءا من هذه الليلة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن مكان تواجد بشار الأسد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-508911-638692755464159474.jpg
الجيش الإسرائيلي يعلن سوريا "جبهة قتال" بدءا من هذه الليلة
دوليات
2024-12-08 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلن رئيس أركان
الجيش
الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد، أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل
الجيش
الإسرائيلي داخل سوريا.
وقال هاليفي مخاطبا قواته
لواء
"جولاني": "اعتبارا من ليلة أمس، نحن نقاتل في أربع ساحات. حيث تخوض القوات البرية القتال في أربع ساحات، ضد الإرهاب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي غزة وفي لبنان، والليلة الماضية أدخلنا القوات إلى الأراضي السورية أيضا".
وأضاف: "لدينا قوات برية ممتازة تعمل بالتعاون فيما بينها، من المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية، والتي تعمل أيضا جنبا إلى جنب مع قوات
جوية
وبحرية واستخباراتية أخرى تابعة لجيش الدفاع، كل هذا يجعل جيشنا حتى بعد عام صعب وحتى بعد يوم صعب للغاية في عيد فرحة التوراة العام الماضي، يتقدم بقوة كبيرة للغاية ليدافع عن البلاد بطريقة جيدة".
وتابع هاليفي: "سيكون لكم بعد دقائق قليلة دور في هذا، حيث سترتدون الزي العسكري بعد لحظة وستتلقون هذه العصا لتلقى على عواتقكم مسؤولية جمة تتمثل في القدرة على تشكيل اللحمة بينكم لأنها تعبّر عن حصانة دولة إسرائيل".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل.
وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل.
وأفادت إذاعة
الجيش
الإسرائيلي بأن قوات وحدة الكوماندوز "شلداغ" هي التي احتلت قمة جبل الشيخ السوري، اليوم.
وقال
الجيش
الإسرائيلي عن التطورات في سورية، إن "محور طهران-دمشق-بيروت انتهى ولم يعد موجودا، وإن وكلاء إيران ضعفاء للغاية، وهذا يغير الصورة".
وأضاف بحسب ما أوردت إذاعة
الجيش
الإسرائيلي مساء اليوم: "نحن لا نراقب من بعيد فحسب، بل نتحرّك ونتّخذ ’مبادرات’ في الأراضي السورية، لأنه كان هناك اقتراب لمسلحين من الحدود".
وذكر أن "سورية منطقة خارجة عن السيطرة، وهناك رجال مسلّحون لا يمكن السيطرة عليهم، ولا نعرف أي جيش يتجول في المنطقة".
وذكرت إذاعة
الجيش
الإسرائيلي أنّ إسرائيل "تهاجم كل ما يمكن أن يهدد إسرائيل في سورية".
وأضافت أن ذلك يشمل "أي مادة استخباراتية يمكن أن يستخدمها أعداؤنا في المستقبل، وأي مستودع عسكري، وأي نظام دفاع جوي".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
السيد الصدر بشأن احداث سوريا: نترقب لحوار شامل لتشكيل حكومة ديموقراطية
12:39 | 2024-12-08
ائتلاف إدارة الدولة يجتمع لبحث تطورات الأوضاع في سوريا
11:35 | 2024-12-08
البيت الأبيض يعلن: بايدن سيجتمع لبحث وضع سوريا
10:50 | 2024-12-08
كردستان يصدر موقفاً من سقوط النظام في سوريا
09:50 | 2024-12-08
اسرائيل
سوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
سياسة
26.48%
06:55 | 2024-12-07
بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير
06:55 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
دوليات
25.13%
07:31 | 2024-12-07
المئات من منتسبي الجيش السوري يدخلون الحدود العراقية.. ماذا يجري؟
07:31 | 2024-12-07
بعد سقوط نظامه.. فيديو لمنزل بشار الأسد في دمشق (شاهد)
دوليات
24.44%
02:20 | 2024-12-08
بعد سقوط نظامه.. فيديو لمنزل بشار الأسد في دمشق (شاهد)
02:20 | 2024-12-08
بدموع هامرة.. "العكيد أبو شهاب" يعلق على سقوط بشار الأسد (فيديو)
فن وثقافة
23.95%
06:14 | 2024-12-08
بدموع هامرة.. "العكيد أبو شهاب" يعلق على سقوط بشار الأسد (فيديو)
06:14 | 2024-12-08
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Morning Live
التفاخر الاجتماعي: بين الواقع والمبالغة - حلقة ١٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-08
Morning Live
التفاخر الاجتماعي: بين الواقع والمبالغة - حلقة ١٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
العراق في دقيقة
08-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-08
Morning Live
التفاخر الاجتماعي: بين الواقع والمبالغة - حلقة ١٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-08
Morning Live
التفاخر الاجتماعي: بين الواقع والمبالغة - حلقة ١٧١ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٦٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-08
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
عشرين
الازمة السورية.. العراق يستعد للعاصفة - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
رحال
رحلة روحية وتاريخية الى النجف الأشرف - الحلقة ٢٦ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-07
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
Biotic
حصوة الكلى، الانزلاق الغضروفي وعلاج السكري - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
حصاد السومرية
بعد الانتصار على الاباحية.. الاتصالات تفتح جبهات جديدة - حلقة ٥ | 2024
13:30 | 2024-12-06
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
علناً
القوانين الخلافية ومنها العفو العام - الحلقة ٢٢ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-05
اخترنا لك
الكشف عن مكان تواجد بشار الأسد
12:48 | 2024-12-08
توقعات ميشال حايك عن بشار الأسد وعائلته تهز مواقع التواصل الاجتماعي
12:34 | 2024-12-08
إزالة العلم من فوق السفارة السورية في موسكو
12:23 | 2024-12-08
أول تعليق سعودي على سقوط نظام الأسد
12:13 | 2024-12-08
حرائق ضخمة تلتهم المربع الأمني في دمشق
11:59 | 2024-12-08
المفوضية الأوروبية بشأن سقوط نظام الأسد: تغيير تاريخي
11:50 | 2024-12-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.