توقعات ميشال حايك عن بشار الأسد وعائلته تهز مواقع التواصل الاجتماعي

نيوز – متابعة

مع سقوط نظام بشار في وتوجهه إلى جهة مجهولة، تزامنا مع سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على دمشق ومعظم البلاد، عادت توقعات اللبناني ميشال حايك إلى الواجهة.

فقد التواصل الاجتماعي مقطع لتوقعات ميشال حايك في السنوات الماضية حول مشهد اليوم، خاصة لما توقعه عن خطر يلف عائلة بشار الأسد، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وفي ما يلي، أبرز ما جاء في توقعات حايك التي حصل عدد كبير منها في الأيام الأخيرة:

• وجوه التغيير الجديدة في ليست جديدة بأكملها.

• العاصفة في السويداء تهبّ ولا تُبقي الجغرافيا على حالها.

• ما سنراه في الجولان ليس جولات ومفاوضات، بل سيكون سيناريوات حقيقية.

• تغيير استنثائي بوضع "قسد" (قوات الديموقراطية).

• أحداث ستجري في الحكومة السورية المقبلة.

• المشهد يشتعل في إدلب من قلب النار.

• تباعد تدريجي بين وإيران تتبعه مرحلة تغييرية واسعة تقلب الواقع والأوضاع.

• حان الوقت لتغيير بين و"حزب الله".

• خطر 5 نجوم يحوم حول عائلة في .

• النظام السوري يُغيّر نظامه.

• الجيش السوري أمام امتحان عسير.

• إخراج مساجين من السجون السورية بطريقة غير عادية.

• تعديل مهام في الفرقة الرابعة ورئيسها ماهر .

• سيناريو الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي يستفيق من جديد في الذاكرة.

• رؤية جديدة للبلاد العربية والفارسية وخريطتها.

• مثلث ولبنان وإسرائيل سيكون أقرب لعصف أمني سيشبه الإعصار.

• العلم السوري يشعل معركة وقضية.

• من دون إيرانيين بين ليلة وضحاها.

• بانتظار "محور المقاومة" هزَتان كبيرتان.

• مشاهد في شوارع تُذكّر بأحداث 2011.

• التواقيع المصيرية عنوان الحديث.

• إطلالة صاعقة لوجه جديد يتمتّع بملامح من بن لادن والبغدادي.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" ومختلف منصات التواصل الاجتماعي مع هذه التوقعات، معربين عن صدمتهم من حصول العديد منها بدقة وحرفيا.

وأعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي أصدرته صباح اليوم، "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، وتوجه إلى جهة غير معروفة.