تعليق إيراني جديد بشأن سقوط نظام الأسد

أكد الرئيس الإيراني بزشكيان، مساء اليوم الأحد، أن السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل هذا البلد ونظامه والحكومي.

وأضاف بزشكيان: "يجب أن ينتهي الصراع العسكري في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن السوري من تقرير مصيره في بيئة سلمية، بعيدا عن العنف أو التدخل الخارجي المدمر".

وأردف بزشكيان: "نطالب باليقظة من كافة الأطراف الداخلية في هذا الوطن وكذلك دول المنطقة من تعاطي النظام الصهيوني".



وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.