أعلن الأمريكي، الأحد، أن طائراته أغارت على 75 هدفا لتنظيم "داعش" في .



ووفق القيادة الأمريكية "سنتكوم" فإن "الغارات جاء "من أجل منع التنظيم من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه سوريا".

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "الغارات الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10.



واستهدفت الغارات وفق البيان "معسكرات وعناصر في التنظيم وسط سوريا"، مشيرة إلى أن تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا وأنه "لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.