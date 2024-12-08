مسؤولون بإدارة بايدن يقيمون هيئة تحرير الشام وزعيمها

ونقلت صحيفة تايمز عن مسؤولين قولهم إن "وكالات الأميركية ومسؤولي بايدن يقيمون هيئة تحرير الشام وزعيمها".

وكان أمريكي رفيع قال، الأحد، إن بلاده تعتزم التعامل مع هيئة تحرير الشام مع وضع مصالحها بعين الاعتبار.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.